البترول: مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي تمنح مصر ثقلا لتكون مركزا لتداول الغاز

شدد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، فيما يخص إسالة الغاز الإسرائيلي في المصانع المصرية ونقله إلى أوروبا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مصانع الإسالة موزعة بين البحيرة ودمياط، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تمنح مصر ثقلا في إطار المشروع القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.



وأشار إلى أنّ الخطوة تؤكد أيضًا أهمية منتدى غاز شرق المتوسط، وما تملكه من احتياطات غازية، يمكن أن تساهم في توفير إمدادات إضافية للاتحاد الأوروبي.



وشدد على أهمية الدور القيادي لمصر في المنطقة، فيما يخص تشكيل منتدى غاز المتوسط.



ووقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كاترين الحرار، ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادرى سيمسون، بحضور رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.



وأوضح الملا، أن التوقيع اليوم يمثل خطوة مهمة جداً فى مسيرة بناء المنتدى التى بدأت منذ 4 سنوات وهى خطوة يمكن البناء عليها فى تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة فى منتدى غاز شرق المتوسط ومنها الاتحاد الأوروبي.