أبو الغيط يترأس أعمال الدورة الـ55 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في تونس

ترأس أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ 55 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي يستضيفها اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المحور الرئيسي للدورة هو "دور التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي"، بالإضافة إلى مناقشة عدد من البنود الاخرى كالأمن الغذائي العربي، وجذب الاستثمارات في الدول العربية ومقترح إنشاء صندوق عربي للبحث والابتكار والريادة.

وأضاف المتحدث أن أبوالغيط ألقى كلمة أشار في بدايتها إلى مخرجات القمتين العربيتين الاخيرتين في كل من الجزائر والسعودية، حيث كلف القادة العرب الأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك بتنفيذ عدد من الاستراتيجيات ذات الصلة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، موضحا بشأن الأمن الغذائي العربي بأنه لا يزال يعاني من آثار الازمات المتراكمة والمستمرة ومنها الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي.

وركز أبوالغيط في كلمته على الأجندة الرقمية العربية، وتنفيذ الخطط العربية المتعلقة بالأمن الغذائي ومنها آلية التمويل المقترحة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فضلا عن أهمية تكثيف مشاركة منظمات العمل العربي المشترك في قمم المناخ.

كما قام الأمين العام خلال زيارته إلى تونس بجولة في معرض اتحاد اذاعات الدول العربية للتكنولوجيا والتجهيزات بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي"، وأشرف على وضع حجر أساس مشروع بناء مركز أعمال اتحاد اذاعات الدول العربية، وحضر حفل اختتام الدورة الـ(23) لمهرجان الإذاعة والتليفزيون، الذي ينظم بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية.