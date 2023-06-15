منتخب مصر الأولمبي يتعادل مع غانا وديا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره غانا في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية.

واستضاف منتخب مصر الأولمبي مساء اليوم الخميس، منتخب غانا على استاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وبادر منتخب غانا بالتسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق دانيال أفري من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة أحمد نبيل كوكا للاعب منتخب غانا داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 21 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب مصر أهدرها إبراهيم عادل بعد أن سددها على يمين حارس غانا الذي تصدى لها ثم متابعة من محمود صابر بضربة رأسية تخرج أعلى مرمى غانا إلى خارج الملعب.

وعادل منتخب الفراعنة النتيجة عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 39 بعد ضغط من لاعبي مصر على غانا حيث قطع كوكا الكرة ثم وصلت إلى محمود صابر وبالرغم محاولة لاعب غانا عرقلته لكن الكرة وصلت عند قطة الذي مررها إلى إبراهيم عادل ثم سددها قوية على يمين حارس غانا إلى داخل الشباك مسجلًا التعادل.

واشتعل الشوط الأول في الدقيقة 44 بعد أن أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء أمام زوبايرو إبراهيم، لاعب منتخب غانا، وذلك بعد حصوله على كارت أصفر ثان، بسبب التدخل بقوة على أحمد عاطف قطة لاعب منتخب مصر.