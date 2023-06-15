إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة فارسكور

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة، مساحة 460 مترا مربعا، تابعين لولاية الموارد المائية والري، في مركز ومدينة فارسكور، وذلك ضمن حملات الموجة 21 لازالة التعديات على أملاك الدولة؛ والأراضي الزراعية في مرحلتها الثانية.



وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان له اليوم، أنه تم إزالة 85 حالة تعد بمناطق مختلفة منذ انطلاق هذه المرحلة، وذلك بمساحة إجمالية 9203 متر مربع، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية بمساحة 70 فدانا و22 قيراطا و22 سهما، مشيرة إلى أن المحافظة تتابع باستمرار هذا الملف؛ لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.



وشدد على رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي لأى حالة تعدي في المهد، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.