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وزراء البيئة يخشون تأجيل طرح قانون معني بالبيئة متنازع عليه بالاتحاد الأوروبي

بروكسل/ستراسبورج (فرنسا) (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 يونيو 2023 - 5:41 م | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2023 - 5:41 م
ذكر بيان مشترك أن وزيرة البيئة الألمانية، شتيفي ليمكه، ونظرائها من إسبانيا ولوكسمبورج وفرنسا، يخشون تأجيل طرح قانون معني بالبيئة، متنازع عليه في الاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة إلى وزيرة البيئة السويدية رومينا بورمختاري، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أعرب السياسيون الأربعة عن "قلقهم البالغ" من ألا يمضي التصويت بشأن موقف دول الاتحاد الأوروبي من مشروع القانون، قدما، بحسب ما هو مخطط له في الأسبوع المقبل.

وتتولى السويد حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مما يعني أن الوزراء السويديين يترأسون العديد من اجتماعات التكتل ويحددون موعد إجراء عمليات التصويت.

وينتقد النواب المحافظون في الاتحاد الأوروبي، بدعم من روابط المزارعين، الخطط بشكل خاص، حيث يقولوا إنها تهدف إلى تقييد استخدام الأراضي الزراعية.

ومع ذلك، تؤيد بعض المنظمات الزراعية والعديد من العلماء وشركات الأغذية والمنظمات البيئية، مشروع القانون.

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