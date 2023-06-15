السعودية وبريطانيا توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة الصحية بينهما

وقع وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، مع وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة ستيف باركلي، مذكرة تعاون بين الوزارتين.



وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الوزارتين، وتعميق التعاون الصحي بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكمال جهود الشراكة القائمة بدعم قيادة البلدين، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

واتفق الجانبان على استمرار التبادل الفني والعمل المشترك، والسعي لاستكشاف فرص الاستثمار التجاري وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين ومستهدفات رؤية المملكة 2030.



كما بحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين، والاستفادة من التجربة في التعافي من جائحة كورونا، وفي مجال الرعاية الصحية الافتراضية والصحة الرقمية، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب المتعلقة باستضافة المملكة لمؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) خلال العام القادم 2024، إلى جانب تفعيل التعاون بين المختصين في البلدين في الجوانب التنظيمية والرقابية والتمويلية والتشغيلية المختلفة.