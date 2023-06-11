ينطلق عرض أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل «ليه لا 3» بطولة الفنانة نيللي كريم، يوم الخميس المقبل، الموافق 22 من يونيو الجاري، على منصة شاهد.

وكشف برومو المسلسل، عن القضية الرئيسة التي تدور حولها الأحداث، وهي قبول المجتمع والأبناء لفكرة زواج المرأة المطلقة، حيث تجسد نيللي كريم شخصية امرأة مطلقة تدعى "شيري"، ولديها ابن يجسده الفنان الشاب معتز هشام، والذي يرفض زواجها من الشخصية الذي يجسدها الفنان أحمد طارق، مما يضعها في مواجهة مع هذا الابن.

المسلسل يشارك في بطولته؛ عايدة رياض، وصلاح عبدالله، من إخراج نادين خان، وتأليف ورشة سرد، إشراف على الكتابة مريم نعوم، عن فكرة لسارة الطوبجي، والتي شاركت في السيناريو والحوار إلى جانب سلمى عبدالوهاب، وبولا ثابت، وإيمان صالح.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل، وناقش قضية استقلال البنات عن الحياة مع الأسرة، فيما ناقش الجزء الثاني الذي قامت ببطولته الفنانة منة شلبي، قضية التبني.