 طوكيو تحذر الطلبة من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مع الفروض المدرسية الصيفية - بوابة الشروق
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طوكيو تحذر الطلبة من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مع الفروض المدرسية الصيفية

(د ب أ)
نشر في: الخميس 15 يونيو 2023 - 11:17 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2023 - 11:17 ص

أصدر مجلس التعليم في طوكيو إشعارا يطلب من مسئولي المدارس تحذير الطلاب من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي أثناء القيام بفروضهم المدرسية خلال فترة العطلة الصيفية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، بأنه تم إصدار الإشعار يوم الثلاثاء للمدارس التي تديرها حكومة مدينة طوكيو.

وشدد مجلس التعليم في الإشعار على الحاجة إلى تعزيز قدرة الطلاب على التفكير بأنفسهم فيما يخص التعليم.

وبالإضافة إلى دعوة مسئولي المدارس إلى تشجيع الطلبة على عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، جاء في الإشعار أنه لا يجب أن يسمح المسئولون للطلاب بنسخ وتقديم الإجابات الناتجة عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

كما حث الإشعار مسئولي المدارس على تشجيع الطلبة على كتابة التقارير على أساس ما تم تدريسه في الفصل.


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