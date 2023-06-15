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تلقى فريق الوداد صدمة جديدة بعد أيام من خسارته نهائي دوري أبطال أفريقيا على ارضه ووسط جماهيره أمام النادي الأهلي.

الوداد اكتفى مساء اليوم الأربعاء بالتعادل السلبي مع مضيفه حسنية أغادير لحساب الجولة الـ27 من دوري المحترفين المغربي، ليمنح فرصة ذهبية لمنافسه على الصدارة فريق الجيش الملكي الذي تغلب على ضيفه أولمبيك خريبكة بهدف.

هدف رضا سليم الذي جاء من ركلة جزاء منح الجيش الملكي النقطة 60 في صدارة الدوري المغربي، بفارق 3 نقاط عن الوداد قبل 3 جولات من النهاية.

وجاءت أبرز النتائج الأخرى، فوز الرجاء بهدفين لهدف على نهضة بركان، والفتح الرباطي على أولمبيك آسفي بهدف نظيف.

وتأتي أهمية فوز الرجاء على النهضة البركانية نظرا للتنافس الشديد على الأمل الأخير في المشاركة الأفريقية أو على الأقل العربية في الموسم الجديد لكل منهما.