الرئاسة الفلسطينية: سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين تتجاوز كل الخطوط الحمراء

حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية مسئولية ما يجري على الأرض من "أحداث خطيرة ومتسارعة تتجاوز كل الخطوط الحمراء".

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، بأن الحكومة الإسرائيلية "تصر على جر المنطقة إلى التصعيد ودوامة العنف من خلال جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".

وقال أبو ردينة إن "سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل سواء من خلال هدم المنازل أو قتل المواطنين أو حصار جنين ونابلس وغيرها من المدن الفلسطينية، أو الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة في القدس، هي جرائم حرب حسب القانون الدولي".

وأضاف أنه "يجب معاقبة إسرائيل عليها واتخاذ سياسات جدية لوقفها قبل فوات الأوان".

وحذر أبو ردينة من أن "استمرار هذه الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، يجعل المنطقة تغرق في دوامة من العنف، ويخلق حالة من الفوضى، ما يتوجب على المجتمع الدولي التحرك فورا لوقفها".

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى "الخروج عن صمتها وإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق شعبنا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة".