طوكيو تحذر الطلبة من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مع الفروض المدرسية الصيفية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر مجلس التعليم في طوكيو إشعارا يطلب من مسؤولي المدارس تحذير الطلاب من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي أثناء القيام بفروضهم المدرسية خلال فترة العطلة الصيفية.

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، بأنه قد تم إصدار الإشعار يوم الثلاثاء للمدارس التي تديرها حكومة مدينة طوكيو.

وشدد مجلس التعليم في الإشعار على الحاجة إلى تعزيز قدرة الطلاب على التفكير بأنفسهم فيما يخص التعليم.

وبالإضافة إلى دعوة مسؤولي المدارس إلى تشجيع الطلبة على عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، جاء في الإشعار أيضا إنه لا يجب أن يسمح المسؤولون للطلاب بنسخ وتقديم الإجابات الناتجة عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

كما حث الاشعار مسؤولي المدارس على تشجيع الطلبة على كتابة التقارير على أساس ما تم تدريسه في الفصل.