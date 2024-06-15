فحص 1374 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية جمصة غرب في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تنظيم قافلة طبية شاملة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في قرية جمصة غرب، التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومي الجمعة والسبت.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم السبت، أن القافلة تضمنت 11 عيادة بـ9 تخصصات طبية، حيث تردد عليها 1374 مواطنًا، تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان.

وأضاف "عبد الجواد"، أنه تم تحويل 13 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ9 حالات، بالإضافة إلى إجراء 408 تحاليل بمعمل الدم، و37 تحليلًا بمعمل الطفيليات، وكذا فحص 41 حالة بالأشعة، و23 حالة أخرى بالسونار.

وأشار إلى أنه تم فحص 126 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر "افحص واطمن"، وعقد 10 ندوات توعوية للتثقيف الصحي على هامش القافلة تردد عليها 177 مواطنًا على مدار اليومين.

من جانبها أضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، منسق القوافل العلاجية، أن القافلة تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بجميع المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».



