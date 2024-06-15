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أحمد جلال: التوسع في التعليم العالي الخاص على العام توجه غير صحيح

محمد شعبان
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 2:38 ص | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 2:38 ص

انتقد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، التوجه الحالي في ملف التعليم العالي، والذي رأى أنه يركز على التوسع في التعليم الخاص على حساب تطوير التعليم العام.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»: «أحد التوجهات في التعليم العالي؛ هي أن الجامعات العامة التي أنشأها الملك فؤاد وغيره؛ إلى حد ما مهملين ولا يروا كثيرًا من الإصلاح».

وتابع: «التوجه الحالي على صعيد التعليم العالي هو التوسع في التعليم العالي الخاص، ولا أعطي الأهمية الكافية لإصلاح التعليم العام الذي يستوعب ما لا يقل عن 70% من الشعب المصري، نهتم بـ الـ 30% وسايب الـ 70%!.. هذا التوجه غير صحيح».

وأشار إلى أن التعليم الخاص متاح فقط لمن يستطيع تحمل تكلفته من الفئات القادرة، لافتا أن الكثير من الجامعات الخاصة تعتمد بشكل أساسي على الأساتذة الذين تعاقدوا معهم من الجامعات الحكومية.

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