القسام تكشف تفاصيل كمين مركب أودى بقوة إسرائيلية غربي مدينة رفح

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كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل الكمين المُركَّب الذي نفذته ضد قوة إسرائيلية ما أسفر عن مقتل عناصرها بالكامل.

وقالت القسام، في بيان، إنه مع صبيحة يوم عرفة نفذ مقاتليها كمينا مركبا ضد آليات الاحتلال المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح.

وأضافت أنه تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح.

وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

وصباح اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل ثمانية جنود إسرائيليين في تفجير ناقلة جند خلال المعارك بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال موقع «حدشوت بزمان»، إنه في حدود الساعة الخامسة فجرًا، تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط في غزة، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.

وأضاف أن مروحيات إسرائيلية تحمل جنودا من حدث رفح هبطت في مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك.

وأكد المصدر أن الجيش أبلغ عائلات ثمانية جنود إسرائيليين بمقتل أولادهم في معارك قطاع غزة بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع.