مظاهرات ضد أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا

تظاهر عشرات الآلاف في فرنسا، اليوم السبت، ضد أحزاب اليمين المتطرف. واستجاب الأشخاص في العاصمة باريس وغيرها من المدن والبلدات الكبرى، لدعوات النقابات العمالية والمنظمات الأخرى للتظاهر ضد "حزب التجمع الوطني" اليميني بزعامة مارين لوبان، والذي من المحتمل أن يصل إلى السلطة خلال الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة نهاية الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 300 ألف شخص في حوالي 200 مسيرة احتجاجية، بينما قامت الشرطة بنشر أكثر من 20 ألف شرطي.

وأفادت تقارير إعلامية بوقوع مواجهات بين المتظاهرين والشرطة خلال عدة مسيرات احتجاجية، مما تسبب في أضرار بالممتلكات، ومن المقرر تنظيم تظاهرات غدا الأحد أيضا.

وقالت ماتيلد بانوت، زعيمة المجموعة البرلمانية لحزب اليسار الفرنسي، وهي على رأس مظاهرة في باريس: "إما اليمين المتطرف أو نحن".

وعلى غرار بانوت، انضم العديد من السياسيين البارزين الآخرين من الأحزاب اليسارية، الذين طرحوا تحالفا يساريا للانتخابات أمس الجمعة، إلى المظاهرات في باريس. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قام بحل الجمعية الوطنية بشكل مفاجىء يوم الأحد الماضي ردا على هزيمة القوى الليبرالية في الانتخابات الأوروبية والانتصار الكاسح للقوميين اليمينيين، وأعلن عن إجراء انتخابات مبكرة في 30 يونيو و 7 يوليو المقبل.