عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الخارج قد يظلون عالقين لأسابيع

قال مسؤول طيران يوم السبت إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين في الخارج من المرجح أن يظلوا عالقين لفترة طويلة، مع اشتداد الصراع بين بلادهم وإيران.

واندلع الصراع المفاجئ يوم الجمعة بهجمات إسرائيلية واسعة النطاق على إيران. ووصفت طهران هذه الهجمات بأنها إعلان حرب، ويتبادل الجانبان الهجمات الآن.

وقال شموئيل زاكاي، رئيس هيئة الطيران الإسرائيلي، لإذاعة كان الإسرائيلية إن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل أن يتمكن جميع الإسرائيليين من العودة إلى ديارهم.

وأضاف أن إسرائيل ستستأنف الطيران المدني تدريجيا وبحذر وببطء بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. "هذا سيستغرق أسابيع، وليس أياما أو ساعات".

وقالت إذاعة كان إن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا. ولا توجد حاليا رحلات جوية داخل أو خارج البلاد.

وتابع زاكاي، بحسب التقرير:"نحن في حالة حرب، لم نتمكن من الإعلان عن ذلك مسبقا".