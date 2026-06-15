اتجاه ناقلة غاز مسال عالقة في الخليج إلى مضيق هرمز مع تزايد الآمال في إعادة فتحه

أظهرت بيانات ملاحية إن ناقلة غاز طبيعي مسال عالقة في الخليج منذ أكثر من ثلاثة أشهر تتجه نحو مضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة وإيران عن توصلهما إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مالكي السفن يعملون على استيعاب الأخبار ومحاولة فهم تفاصيل الاتفاق - الذي قد لا يكون متاحا لعدة أيام - مما أدى إلى قلة حركة الملاحة في الممر وحوله في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في حين تتجه الناقلة "ديشا" نحو المضيق لاختبار الوضع فيه.

تتواجد ناقلة الغاز الطبيعي المسال ديشا المرتبطة بموجب عقد إيجار طويل الأجل مع شركة استيراد هندية مملوكة للدولة، شمال الإمارات العربية المتحدة وتقترب من سلطنة عمان، وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرج. وتشير البيانات إلى أن الناقلة تحمل شحنة من منشأة رأس لفان القطرية منذ مطلع مارس الماضي.

يُعد مضيق هرمز ممرا مائيا حيويا للنفط والغاز العالمي، وهو مغلق فعليا منذ بدء الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران في نهاية فبراير الماضي. وبحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيُعاد فتح المضيق فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل.

ويعد الاتفاق الذي سيرفع الحصار عن هذا الممر الاستراتيجي وينهي الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية مثار ترحيب، إلا أنه سيواجه عقبات عديدة على أرض الواقع، نظرا للنفوذ الذي تتمتع به طهران من خلال سيطرتها على المضيق.