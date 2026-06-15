سموتريتش: الاتفاق مع إيران سيئ لإسرائيل وعلينا مواصلة المعركة لإسقاط النظام بأنفسنا

وصف وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بأنه «سيئ لإسرائيل وللعالم الحر بأسره».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة حققت إنجازات عديدة في إضعاف إيران، مشددًا على أن «تلك الإنجازات يجب ألا تذهب سدى».

وأضاف: «علينا مواصلة المعركة لإسقاط النظام الإيراني بأنفسنا وبأساليب مبتكرة، ولضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا».

من جهته، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على مختلف الجبهات، بما في ذلك في لبنان، معتبرا أن «إسرائيل غير ملزمة ببنوده».

وقال الوزير اليميني المتطرف، عبر قناته في تطبيق «تلجرام»: «اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء.. نحن لسنا طرفا فيه، وهو لا يضمن أمننا»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «يجب ألا نقبل بأقل من تفكيك حزب الله. ولا ينبغي أن ننسحب من أيّ شبر من الأراضي التي سيطر عليها جنودنا وطهروها من البنية التحتية الإرهابية»، وفق وصفه.