الرئاسات العراقية ترفض تحويل البلاد إلى منطلق للاعتداء على دول الجوار

أكدت الرئاسات الثلاث العليا في العراق اليوم الاثنين، أن سيادة العراق وتحقيق استقراره وازدهاره والدور المتوازن والمتصاعد لبغداد في علاقاته الإقليمية و الدولية هي أولويات وطنية.

وجدد قادة الرئاسات الثلاثة الجمهورية والبرلمان والحكومة في ختام اجتماع عقد اليوم بقصر السلام ببغداد، رفض "تحويل العراق إلى منطلق للاعتداء على أيٍّ من دول الجوار، واحترام الجميع للسيادة العراقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين الدول".

ودعا المشاركون في الاجتماع "الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي إلى دعم الدولة العراقية في سعيها الثابت لإرساء الاستقرار ومحاربة التطرف وتفعيل جهود إعمار المناطق المحررة، والإسهام الفاعل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وشدد المشاركون على "ضرورة حل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقًا للآليات الدستورية، مباركة إعلان الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، وتعزيز العلاقات وتفعيل التعاون في كل المجالات".

وأكد المجتمعون على "أن الدستور والقوانين النافذة هي الإطار الذي تتحرك تحت سقفه القوى السياسية المختلفة بغض النظر عن تأييدها أو معارضتها للسياسات الجارية وأهمية تمتين الوحدة الوطنية وأن يتمتع العراقيون بثرواتهم الوطنية وفق قيم العدالة والتوازن الوطني ورفض إقحام المحاصصة الحزبية في جهاز الدولة".

وتدارس المشاركون الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود لتوفير الخدمات ودعم الحكومة لتنفيذ برنامجها، ومحاربة الفساد في مفاصل الدولة، وإعمار المدن المحررة وإعادة النازحين الى بيوتهم، فضلاً عن مناقشة تعزيز علاقات العراق الخارجية وحصر السلاح بيد الدولة.

يأتي ذلك في وقت يشهد توترات بين إيران والولايات المتحدة بسبب العقوبات التي تفرضها الأخيرة على الأولى. كما أجج التوترات بين الدولتين قيام ايران باسقاط طائرة امريكية مسيرة الشهر في مجالها الجوي على حد قولها، فيما قالت الولايات المتحدة أنه تم اسقاط الطائرة وهى في المجال الجوي الدولي.