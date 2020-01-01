محافظ كفرالشيخ يفتتح مركز خدمة العملاء بمنطقة مياه الشرب والصرف الصحي

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ويرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، مركز خدمه العملاء بمنطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة، والتي تضم مركز ومدينة "الحامول، بيلا، بلطيم، الرياض، دسوق، فوه، قلين، مطوبس، سيدي سالم، محلة أبوعلي"، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية والوقائية اللازمة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ولمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المنفذة لخدمة المواطنين وإنهاء إجراءات تركيب عداد مسبق الدفع والاستعلام عن الفواتير، واستفسارات العملاء، مشيداً بدور العاملين وأدائهم المتميز في العمل.

وفي سياقٍ متصل، تفقد محافظ كفرالشيخ، مشروع البايوجاز لإنتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحى بمدينة سخا، لبحث سبل التعاون مع جامعة كفرالشيخ فى تحسين السيب النهائى لمحطة معالجة سخا باستخدام أنواع محددة من الأسماك.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، مأخذ محطة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للتأكد ومتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.