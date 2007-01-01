 الصين تعارض بشدة قرار بريطانيا حظر مشاركة «هواوي» في شبكات الجيل الخامس - بوابة الشروق
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الصين تعارض بشدة قرار بريطانيا حظر مشاركة «هواوي» في شبكات الجيل الخامس

بكين - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 12:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 12:22 م

أعربت الصين، اليوم الأربعاء، عن معارضتها الشديدة للإجراء الذي اتخذته الحكومة البريطانية بحظر مشاركة شركة (هواوي) في شبكات الجيل الخامس بالبلاد، متعهدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الصين سوف تقيم الإجراء البريطاني بشكل كامل وجدي.

وكانت شركة (هواوي) التكنولوجية الصينية اعتبرت الخطوة البريطانية "قرار مخيب للآمال" و"يهدد بنقل بريطانيا إلى مسار رقمي بطيء وزيادة قيمة الفواتير وتعميق الفجوة الرقمية".

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس أنه سيتم حظر شراء معدات جديدة من هوواي لدعم شبكة الجيل الخامس بعد 31 ديسمبر 2020، وستتم إزالة جميع معدات هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد بنهاية عام 2027.

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