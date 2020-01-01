مندوب السعودية أمام مجلس الأمن: مليشيا الحوثي تحاول ابتزاز العالم لتلبية طموحاتها

قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، إن أزمة «خزان صافر» تؤثر على الأراضي الزراعية، وتؤدي إلى نزوح الأشخاص في المناطق المتضررة.

وأضاف خلال كلمة بجلسة الأمن حول خزان صافر، مساء الأربعاء، أن «المملكة تدين هذا العمل غير المسؤول من مليشيا الحوثي والذي تسبب في هذا الوضع»، قائلًا إن مليشيا الحوثي تحاول ابتزاز العالم لتلبية طموحاتها دون مراعاة الشعب اليمني.

وأشار إلى تأكيد مجلس الأمن الحاجة لمواجهة المخاطر عن هذا الوضع والنتائج الكارثية، إذا ظل الوضع على ما هو عليه، مشددًا على أهمية الجلسة في لفت انتباه الحوثيين؛ لعدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن، وعدم السماح لهذا السلوك المتهور.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، جلسة خاصة لبحث أزمة خزان صافر النفطي، في البحر الأحمر، والذي ترفض ميليشيا الحوثي السماح للأمم المتحدة بصيانته المتوقفة منذ خمسة أعوام.