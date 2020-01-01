 تعادل براجا مع بيلينينسيش بالدوري البرتغالي   - بوابة الشروق
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تعادل براجا مع بيلينينسيش بالدوري البرتغالي  

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 10:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 10:44 م

 

خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء سبورتنج براجا مع ضيفه بيلينينسيش، ليعود لنزيف النقاط في البطولة من جديد في لقائهما الذي جرى اليوم الأربعاء ضمن المرحلة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وظل براجا في المركز الرابع، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، برصيد 57 نقطة، فيما رفع بيلينينسيش رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم براجا عن طريق ريكاردو هورتا في الدقيقة 42، غير أن ماتيو كاسييرا تعادل لبيلينينسيش في الدقيقة 80، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.


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