هونج كونج: إجراء اختبارات جماعية في ظل تصاعد إصابات كورونا

أعلن مكتب الصحة والغذاء في هونج كونج، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية اختبارات واسعة النطاق للكشف عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بين الجماعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وذلك بعد تصاعد عدد حالات الإصابة الجديدة دون تحديد السبب.

وتستهدف الاختبارات الجديدة ما يقدر بـ400 ألف شخص، بينهم العاملون في مجال الرعاية السكنية ودور رعاية المسنين والمعاقون وسائقو سيارات الأجرة (تاكسي) وموظفو المطاعم والعاملون في قطاع إدارة العقارات.

وتم الكشف أمس الأول الاثنين عن تدابير واسعة من أجل التباعد الاجتماعي، بعد ظهور 52 حالة إصابة جديدة، حيث وصفت أعلى هيئة صحية في هونج كونج التفشي الجديد بأنه "خارج نطاق السيطرة".

وتشمل أحدث إجراءات مكافحة تفشي الفيروس، ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، بشكل إلزامي، وإعادة غلق صالات ممارسة الألعاب الرياضية والأماكن الترفيهية وحظر خدمات تقديم وجبات العشاء بالمطاعم، مع السماح بمجموعات تتكون من 4 أفراد أثناء النهار.

كانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونك، كاري لام، أعربت أمس الأول الاثنين عن قلقها بسبب عدم تحديد كيفية إصابة 54 من اصل 182 حالة محلية سجلت منذ 6 يوليو.

وتم تتبع الحالات الأخرى وتبين أن مصدرها كان مركزا لكبار السن ومركزا تعليميا ومدرسة ابتدائية.

وسجلت هونج كونج إجمالي 1570 حالة إصابة و8 وفيات بالفيروس.