ارتفاع طفيف في عدد حالات الطلاق بألمانيا

لأول مرة منذ أعوام تسجل حالات الطلاق في ألمانيا ارتفاعا طفيفا عام 2019.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن نحو 149 ألف زيجة انتهت بقرار قضائي العام الماضي، بزيادة قدرها ألف حالة مقارنة بعام 2018.

وهذه الزيادة التي تشكل 6ر0% هي الأولى من نوعها منذ عام 2012.

وبلغ متوسط فترة الزيجات التي انتهت بالطلاق العام الماضي 14 عاما و10 أشهر، ولا يزال هناك أبناء قُصر لدى نحو 50% من المطلقين، حيث يبلغ عدد الأبناء القصر للمطلقين العام الماضي - بحسب البيانات - نحو 122 ألف قاصر.

وتضمنت الإحصائية لأول مرة عدد حالات الطلاق بين الأزواج من مثليي الجنس، حيث سجلت هنا مئة حالة.

جدير بالذكر أن الإحصائية تعود إلى عام 2019؛ أي أنه لا وجود لتأثيرات محتملة لفترة أزمة جائحة كورونا على البيانات.