محافظ أسوان: زيارة رئيس الوزراء أسفرت عن إزالة الحواجز الخرسانية حول المباني الحكومية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في بيان اليوم ، ان زيارة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأسوان أمس اسفرت عن مكاسب عديدة منها تخصيص 250 مليون جنيه لدعم أعمال المرحلة الثانية من إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والتي ستشمل مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب في مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى و كورنيش النيل، بالإضافة إلى تحسين الصرف الصحى بمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل وذلك عقب إنتهاء أعمال المرحلة الأولى بطريق السادات.

وأضاف عطية أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي شهدت ايضا صدور العديد من القرارات والمكاسب الأخرى؛ استجابة للمطالب الجماهيرية التى تم عرضها أثناء الزيارة من أبرزها وعد بإضافة متحف النوبه على الخريطة السياحية اعتبارًا من اول سبتمبر بداية الموسم السياحي، وكذلك تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإلغاء تواجد الحواجز الخرسانية أمام جميع الجهات الحكومية وإعطاء تمام الإنتهاء خلال أسبوع والعرض على سيادته شخصيًا.

،وكشف اللواء أشرف عطية عن أن تفقد رئيس الوزراء للعديد من المشروعات الجارية أشاد سيادته بالتطوير الحالى وحجم الانجاز والفكر الراقي في التطوير بالإشتراك مع وزارة السياحة والآثار، وكذلك حجم الأستثمارات المخصصة من جهاز الخدمة الوطنية البالغة 50 مليار جنيه قابله للزيادة بمشروعات مستقبلية بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ التحول الرقمي، معرباً عن تقديرة لدور المحافظة لمتابعة جميع أعمال الوزارات النقل فيمها يخص ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة فى نطاق المحافظة، وأيضاً معدلات التنفيذ للمحاور والكبارى العملاقة مثل كلابشة وبديل خزان أسوان الحر و دراو، فضلاً عن الأسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير 113 وحدة صحية و 11 مستشفى لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة تصل لأكثر من 2 مليار جنيه، وبالتوازى مع ذلك تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.