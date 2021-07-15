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تقرير تركي: عمرو وردة في طريقه إلى جالاتا سراي

الشروق
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 12:05 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 12:05 م

كشفت تقارير صحفية تركية عن اهتمام جالاتا سراي التركي بضم عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن ثمة خلافات قوية جرت بين عمرو وردة ومدربه في باوك، رازفان لوسيسكو، وهو ما قد يدفع اللاعب المصري للانضمام لصفوف جالاتا سراي.

وذكرت صحيفة فوتوماك :"تجري تطورات سريعة في جالاطا سراي، الذي يستعد للموسم المقبل، وذُكر أن اللاعب المصري اختلف مع مدربه رازفان لوسيسكو وغادر التدريبات".

وأضافت :"بدأ ربط جالاطا سراي مرة أخرى مع عمرو وردة. وذكرت الأنباء أن الجناح الأيسر البالغ من العمر 27 عامًا قرر الرحيل بعد هذا خلافاته مع مدربه".

واستشهد التقرير بتصريح المدرب رازفان لوسيسكو :"لا أحد فوق الفريق ولن تسري الأمور هكذا"، خلال تعليقه على واقعة وردة.

وأتم التقرير :"يزُعم أن وردة سيذهب إلى جالاتا سراي".

ومن المقرر أن ينتهي عقد وردة مع باوك في صيف عام 2022، بعدما قام اللاعب بتمديد عقده بداية من العام الجاري.

وخاض وردة مع باوك 63 مباراة في جميع المسابقات المختلفة، استطاع خلالهم تسجيل ستة أهداف وصنع مثلهم.


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