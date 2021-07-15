العفو الدولية: المهاجرون في ليبيا ما زالوا يواجهون العنف وسوء المعاملة

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم الخميس، إن المهاجرين في ليبيا استمروا في التعرض لممارسة العنف والابتزاز والعمل القسري في النصف الأول من عام 2021.

ووفقا للتقرير ، يبدأ العنف وسوء المعاملة للعديد من المهاجرين منذ أول مواجهة مع خفر السواحل الليبي في البحر.

ويقول التقرير إن خفر السواحل يعرض حياة المهاجرين للخطر من خلال مناورات عدوانية حتى إنها تصل إلى حد إطلاق النار عليهم.

وبمجرد نقلهم إلى الشاطئ، يتم تحميل الأشخاص الذين يعانون من الصدمة والإرهاق في كثير من الأحيان على عجل في حافلات، ونقلهم إلى المخيمات، وأحيانا يتعرضون للضرب أو الإهانة أثناء تلك العملية.

وفي معسكرات الاعتقال التي تديرها وزارة الداخلية الليبية، لا يزال بعض المهاجرين يواجهون المجاعة والاستغلال. ويتعرض بعضهم للإصابة بل وللقتل بطلقات نارية على يد الحراس أثناء محاولات الفرار.

وفي التقرير الذي يقع في 50 صفحة، تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 53 لاجئا ومهاجرا اقتيدوا جميعا إلى معسكرات الاعتقال الليبية، فضلا عن عمال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.

كما فحصت المنظمة وثائق وصورا ومقاطع فيديو من السلطات الليبية والأمم المتحدة.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن هناك نحو 575 ألف مهاجر في ليبيا ، 6200 منهم في مخيمات تديرها مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، حسبما أبرزت إدارة بوزارة الداخلية في التقرير.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها انتقدت مجددا "التواطؤ المستمر للدول الأوروبية" مع ليبيا ودعت إلى تعليق تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا بشأن الهجرة وإدارة الحدود.

واعترض خفر السواحل المدعوم من الاتحاد الأوروبي نحو 15 ألف شخص في البحر بين كانون ثان/يناير وحزيران/يونيو هذا العام وأعادهم إلى ليبيا.