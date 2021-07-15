جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع سعر النفط حال اتفاق السعودية والإمارات على إمدادات النفط

توقع بنك "جولدمان ساكس" أن يؤدي اتفاق بين السعودية والإمارات بشأن إمدادات النفط، لتحفيز صعود الأسعار خلال الأشهر المقبلة، إذ أبقى بنك الاستثمار الأمريكي على توقعاته لسعر برنت في فصل الصيف عند 80 دولارا للبرميل.

وكانت وزارة الطاقة الإماراتية، قد نفت التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن إمدادات النفط وكميات الأساس التي يجب أن تقيس الدول الأعضاء في أوبك وحلفائها "أوبك+" زيادة الإنتاج.

وجاء ذلك في رد على أنباء ترددت نقلا عن مصدر في أوبك+ لرويترز أمس الأربعاء إن السعودية والإمارات توصلتا إلى تسوية بشأن سياسة أوبك+، في خطوة من شأنها أن تفسح المجال لاتفاق لزيادة إمدادات الخام في سوق نفط تشهد شحا.

وقال البنك في مذكرة أمس: "مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يساعد في رأب الصدع (البسيط) بين البلدين ويساعد على إزالة (الاحتمال الطفيف) للمخاطر التابعة في أوبك+ لحرب أسعار محتملة أو زيادة غير كافية للإنتاج".

وتابع: "نعتقد أن احتمالات توقعاتنا الإيجابية لأسعار النفط تميل إلى الاتجاه الصعودي، مع تحول الحافز لمثل هذه الخطوة الصعودية من جانب الطلب إلى جانب العرض".

ويتوقع البنك احتمالا للصعود بما يتراوح بين دولارين وأربعة دولارات للبرميل لتوقعاته لفصل الصيف عند 80 دولارا للبرميل، و75 دولارا للبرميل لتوقعاته لسعر برنت في 2022.

وأشار البنك أيضا إلى أن عدم وجود اتفاق نووي إيراني سيرفع توقعاته للسعر في 2022، 10 دولارات للبرميل.

وتتفاوض إيران وقوى عالمية منذ أبريل لرفع العقوبات عن طهران التي أضرت باقتصادها بشدة عن طريق خفض صادراتها النفطية الهامة.