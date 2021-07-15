أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور، تقديم دعم سريع من الجيش الألماني للمناطق التي تشهد كارثة سوء الأحوال الجوية والفيضانات في غرب وجنوب غرب ألمانيا.

وكتبت كرامب-كارنباور على "تويتر" اليوم الخميس: "إننا نفكر اليوم في جميع من أصابهم سوء الأحوال الجوية والفيضانات، الجيش الألماني يساعد سريعا ودون تعقيدات في مدينتي هاجن وآرنفايلر بإجمالي 300 فرد من جندياته وجنوده".

وصرحت رئيسة حكومة ولاية راينلاند-بفالتس التي تشهد مناطق كثيرة بها هذه الكارثة بأن الوضع في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات بالولاية لا يمكن وصفه إلا بكارثة لم يتم معايشتها مسبقا.

وقالت مالو دراير، اليوم الخميس، في مستهل الجلسة العامة الطارئة لمجلس الوزراء المحليين للولاية التي انعقدت على إثر هذه الكارثة: "هناك قتلى، وهناك مفقودون، وهناك كثيرون لا يزالون في خطر".

وتابعت أن الولاية شهدت من قبل بعض الفيضانات، إلا أنها أكدت "أننا لم نر كارثة كهذه من قبل. إنه أمر مروع حقا"، موضحة أن أجزاء كاملة غمرتها المياه، وانجرفت منازل إثر ذلك.