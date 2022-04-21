لقي شابان في قرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية مصرعهما غرقًا في نهر النيل وذلك في بعدما حاول أحدهما إنقاذ الآخر، فغرقا معا، وتبين أنهما كانا علي خلافات.‏

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بغرق ‏شابين في مياه نهر النيل فرع دمياط المار من أمام قرية ميت الكرماء دائرة المركز‏.

انتقل مأمور وضباط مركز شرطة طلخا وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وتمكنت من انتشال الجثامين‏.

وبالفحص تبين غرق‎‏ أحمد عبد السلام خليل عكاشة، 20 عاما، مبيض محارة، ومحمد وائل ‏شاكر الونش، 16 عاما سائق توك توك وجرى نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي

وبسؤال شاهدي الواقعة "عبد الله ح.ع"، 24 عاما، عامل و"عمر أ.م"، 40 عاما جزار، ‏في محضر التحقيقات، ويقيمان بالقرية ذاتها، أقرا أنه حال قيام الأول بالاستحمام بمياه نهر النيل المار من ‏أمام القرية، واستغاثته من الغرق قام الثاني بالنزول إلى المياه المحاولة إنقاذه إلا أنهما توفي غرقا بالمياه.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض علي النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول ‏الواقعة، وصرحت بدفن الجثتين .‏