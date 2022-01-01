بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يستعد لطرح حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

يستعد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة لطرح حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المفروضة بالفعل على موسكو، حسبما أفادت مصادر مطلعة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن حزمة العقوبات الجديدة تستهدف الذهب الروسي، وتضيف مزيدا من القيود التجارية على الآلات، فضلا عن إدراج أكثر من 50 شخصا وكيانا روسيا في القائمة.



وأضافت المصادر أن العقوبات الجديدة ستشمل توضيحات، وتعديلات للإجراءات السابقة التي ربما أعاقت تدفق الصادرات الزراعية والغذائية من روسيا.



وتشير بلومبرج إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات مباشرة على الصادرات الروسية، من المواد الأساسية أو الاحتياجات الإنسانية، ولكن ربما تباطأ الإفراج عن بعض الشحنات بسبب الامتثال المفرط من قبل التجار والشركات للعقوبات ضد موسكو.



ويتطلب إقرار حزمة العقوبات الجديدة موافقة جميع الدول الأعضاء في التكتل، حيث تشير تلك المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتبني تلك العقوبات الأسبوع المقبل.



وقال مصدر إن التكتل الأوروبي يأمل في أن يكون الإعلان عن العقوبات الجديدة بمثابة إرشادات للمساعدة في تخفيف أي شكوك ومخاوف بشأن التجارة الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.