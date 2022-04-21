 صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس - بوابة الشروق
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صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 1:17 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 1:17 م

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، اليوم الجمعة، في ثاني لقاءات الريدز في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، بسنغافورة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ميلنر، كوناتي، ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون، جونز، إيليوت، تشامبرلين.

خط الهجوم: دياز، فيرمينو.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء النجم المصري محمد صلاح إلى جانب مروزيك، دافيز، فابينيو، فان دايك، تياجو، كيتا، صلاح، روبرتسون، نونيز، كارفاليو، باجيتك، ويليامس، فيليبس، كلارك، مابايا، كلاركسون، أرنولد، وان بن ديرج، نوريس، مورتون، تشامبرس.


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