ارتفاع معدل التضخم في أيرلندا إلى أعلى مستوى منذ 38 عاما

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي الصادرة اليوم الخميس استمرار ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في أيرلندا خلال يونيو الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 38 عاما.

وذكر المكتب أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 1ر9% سنويا مقابل 8ر7% خلال مايو الماضي.

ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ الربع الثاني من 1984 عندما بلغ معدل التضخم 7ر9% سنويا.

يعود هذا الارتفاع الأخير لمعدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المرافق بنسبة 5ر22%، وارتفاع تكاليف النقل بنسبة 4ر20%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 7ر6% وأسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 7% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك خلال يونيو الماضي بنسبة 3ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 9ر0% خلال مايو الماضي.

وبلغ معدل التضخم السنوي وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي 6ر9% مقابل 3ر8% خلال الشهر السابق.

وبلغ معدل التضخم الشهري وفقا لمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 3ر1% مقابل 1ر1% خلال الشهر السابق.