ناجي يدافع عن حارس الاتحاد: تمسك بالمشاركة رغم وفاة شقيقه ولا يسأل عن الخماسية

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، إن جماهير نادي الاتحاد السكندري اعتبرت أحمد يحيى حارس المرمى، كبش فداء للهزيمة الثقيلة التي تلقاها زعيم الثغر مساء الخميس.

وأضاف أحمد ناجي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن أحمد يحيى من أفضل حراس المرمى في مصر، ويعتبر الحارس الأول في نادي الاتحاد، ولايسأل على الأهداف التي استقبلتها شباكه أمام سيراميكا كليوباترا.

وتابع أحمد ناجي، إن جماهير الاتحاد السكندري، مطالبة بإعادة النظر فيما حدث خلال لقاء سيراميكا كليوباترا، بل يجب عليها دعم الحارس أحمد يحيى الذي أصر على خوض المباراة رغم وفاة شقيقه الأكبر من يومين، ولكنه آثر المشاركة بسبب ظروف الفريق الصعبة.

وواصل : «لقد قمت بمواساة اللاعب ودعمه خلال اللقاء، كما حرصت على مقابلته والتحدث معه عقب المباراة، خاصة وأن حالته النفسية كانت سيئة للغاية».