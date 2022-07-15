بايدن: أبحث غدا مع قادة 9 دول بالشرق الأوسط الاستثمار في البنى التحتية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيعقد غدا السبت، لقاء مع 9 من قادة الدول في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سيجري التعاون مع الشركاء من أجل الاستثمار بعدة مليارات من الدولارات في مجال البنى التحتية.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمته في مدينة جدة السعودية، إن "القيادة السعودية التزمت بالاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن"، مضيفا أنه تم التطرق خلال مباحثاته مع القيادة السعودية إلى وقف إطلاق النار في اليمن.

وتابع قائلا: "نعلم أن وقف إطلاق النار موضوع منذ أكثر من 4 أشهر".

وأشار بايدن إلى أنه وبعد جهود دبلوماسية، تم التوصل إلى اتفاق لفتح المجال الجوي السعودي أمام الطيران المدني، وهذا أمر مهم جدا.