الحزب الحاكم في سريلانكا: سيتم ترشيح رانيل ويكريمسينجه للرئاسة

قال "ساجارا كارياواسام" السكرتير العام لحزب "سريلانكا بودوجانا بيرامونا" الحاكم اليوم /الجمعة/ إن الحزب سيرشح الرئيس المؤقت للبلاد "رانيل ويكريمسينجه" لمنصب الرئيس عندما يقوم البرلمان بانتخاب رئيس جديد الأسبوع المقبل.

وأضاف كارياواسام - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه "قررنا دعم رانيل ويكريمسينجه كمرشحنا الرئاسي".

وكان رانيل ويكريمسينجه قد أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد وذلك حتى قيام البرلمان بانتخاب خليفة للرئيس "جوتابايا راجاباكسا" الذي استقال من منصبه عقب احتجاجات حاشدة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن راجاباكسا قد فر إلى خارج البلاد أول أمس /الأربعاء/ وسط التظاهرات المتصاعدة التي كانت تطالب بتنحيه على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.. ووصل راجاباكسا إلى سنغافورة أمس /الخميس/.

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا، كما يندر الوقود في العديد من المحطات وأصبحت الأدوية شحيحة.