أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أنه لم يتواصل مع رينيه فايلر، مدرب الأحمر السابق قبل تولي قيادة الفريق مطلع الموسم الجاري.

وقال كولر في تصريحات لشبكة SRF السويسرية: "تحدثت مع فايلر؟ لا. لم أفعل هذا مسبقًا. لابد لي من جمع خبراتي الخاصة، وتكوين رأيي الخاص من موقع العمل. أريد أن أقترب من مهمة جديدة بعقل متفتح. لأن كل شخص مختلف".

وعن مشواره مع الأهلي، قال كولر: "أردت أنا وفريقي أن نكون ناجحين هنا. واتضح أنه موسم رائع فزنا فيه بكل شيء تقريبًا".

وتابع المدرب السويسري قائلًا: "شعرنا بضغط عشرات الملايين من جماهير الأهلي في البلاد. إنهم يطالبون دائمًا بالانتصارات. والتعادل غير مرضي بعض الشيء لهم. لكننا تكيفنا مع ذلك".

وعن التتويج بلقب الدوري بفوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز، قال كولر: "فرحتنا لم تتغير بداعي أننا لم نكن في الملعب، لا، لدي خبرة في ذلك، لقد حدث ذلك أيضًا عندما كنت مدربًا في سانت جالن عام 2000، ونعرف كيفية التأقلم مع ذلك".

وكانت إدارة النادي الأهلي قد بدأت مفاوضاتها الأولية لتمديد التعاقد مع مارسيل كولر، الذي نجح خلال موسمه الأول في الفوز بخمسة ألقاب، هي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري مرتين.