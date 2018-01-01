كوريا الجنوبية: مقتل 7 أشخاص وفقدان 3 بسبب الأمطار الغزيرة

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ذكرت السلطات الكورية الجنوبية، أن الأمطار الغزيرة أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل، وتسببت في إجلاء الآلاف من منازلهم بمختلف أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت، عن المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة قوله إن ثلاثة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين وأصيب سبعة آخرين.

ولقي شخصان حتفهما في انهيار مبنى، ناجم عن انهيار أرضي في منطقة "نونسان"، بإقليم "ساوث تشونجتشيونج" أمس الجمعة.

ولقي شخص واحد حتفه في انهيار طيني، في مدينة "سيجونج" وسط البلاد وتسبب انهيار منازل في مقتل ثلاثة أشخاص في مقاطعة "يونججو" جنوب شرق البلاد، ومقاطعة "تشيونج يانج".

وفي مدينة "تشيونججو"، اصطدمت سيارة بانهيار أرضي، ما أسفر عن مقتل شخص.

ويُخشى من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، حيث تقيم هيئات حكومية الأضرار، التي يتم الإبلاغ عنها بمختلف أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إن ما إجماليه 882 شخصا من 557 أسرة في 13 مدينة ومقاطعة سعوا إلى الحصول على ملاجئ مؤقتة خلال الليل، حيث تواصل هطول الأمطار الغزيرة.

وأضافت السطات أنه تم إجلاء نحو 8000 شخص من السكان في مقاطعة جويسان الوسطى ومدينة تشيونججو المركزية في وقت لاحق ، قبل أن يبدأ سد جويسان في الفيضان في حوالي الساعة 06:30 صباحا.