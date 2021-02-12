تقرير: رئيس جنوب إفريقيا يحاول إقناع بوتين بعدم حضور اجتماع بريكس تجنبا لاعتقاله

قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إنّ رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، سيستغل عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في مدينة، سانت بطرسبرج لإقناع زعيم الكرملين، فلاديمير بوتين، بعدم بحضور اجتماع دول مجموعة «بريكس»، في جوهانسبرج.



وكان نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيل، الذي تعد بلاده عضوا في محكمة الجنايات الدولية قد ذكر في تصريحات، أن الكرملين يرغب في أن يحضر بوتين قمة مجموعة دول بريكس، وبالتالي فإن ذلك سيجعل جنوب إفريقيا تواجه معضلة كبرى لأنها ستكون ملزمة باعتقال الرئيس الروسي لدى وصوله البلاد.



وقال المتحدث باسم ماشاتيل، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «الرئيس يتحدث إلى بوتين مباشرة بشأن معضلة المحكمة الجنائية الدولية».



وسيستضيف بوتين القادة الأفارقة في سان بطرسبرج، في شهر أغسطس المقبل، في منتدى رفيع المستوى بشأن العلاقات الاقتصادية لروسيا مع القارة السمراء، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب الروسية الأوكرانية.



وسيكون هذا أول اجتماع دولي مهم ينعقد في روسيا منذ فشل محاولة التمرد المسلح التي قادها زعيم مجموعة فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوجين.



ولم يتم تأكيد حضور بوتين لقمة دول «بريكس» التي سيشارك فيها قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في وقت لاحق من شهر أغسطس المقبل.



بيد أن عقد تلك القمة في جوهانسبرج، قد أوجد معضلة لحكومة رامافوزا، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الزعيم الروسي في مارس.



ورأت الصحيفة، أن ما سمته مأزق جنوب إفريقيا بشأن حضور بوتين يلخص التناقضات بين العلاقات الوثيقة التي أقامها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في عهد رامافوزا مع روسيا، وبين التزام الدولة بمبادئ عدم الانحياز وسيادة القانون في سياستها الخارجية.



ومن المقرر أن يقدم تحقيق في جنوب أفريقيا تقريرًا إلى رامافوزا بشأن اتهامات الحكومة الأميركية بأن بلاده سمحت بشحن أسلحة إلى روسيا من قاعدة بحرية في كيب تاون العام الماضي، علما أن الحكومة لم توافق بشكل رسمي على أية صادرات أسلحة إلى موسكو خلال هذه الفترة.



وقال ماشاتيل، المكلف بالتخطيط للطوارئ في حكومة جنوب إفريقيا إن رامافوزا سيحضر القمة الروسية الأفريقية في وقت لاحق من هذا الشهر، لذا سيواصل (الزعيمان) الحديث.



وأضاف: «نريد أن نظهر له (بوتين) التحديات التي نواجهها لأننا جزء من نظام روما الأساسي (المعاهدة التي تحدد عمل المحكمة) ولا يمكننا التهرب من هذا».