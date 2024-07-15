كولومبيا بالقوة الضاربة في مواجهة الأرجنتين بنهائي كوبا أمريكا

أعلن نيستور لورينزو المدير الفني لمنتخب كولومبيا، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الأرجنتين فجر اليوم الإثنين، في نهائي كأس كوبا أمريكا.

ويحتضن ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، المقرر انطلاقها في الثالثة والنصف من فجر اليوم الإثنين، في نهائي كوبا أمريكا.

وجاء تشكيل المنتخب الكولومبي لمواجهة اليوم كما يلي:

حارس المرمى: كاميلو فارجاس.

الدفاع: سنتياجو أرياس، كارلوس كويستا، دافينسون سانشيز، يوهان موخيكا. خط الوسط: جيفرسون ليرما، ريتشارد ريوس، جون أرياس، لويس دياز، خاميس رودريجيز.

الهجوم:جون كوردوبا.