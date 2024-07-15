محافظ البحيرة تواصل أعمال رفع كفاءة طريق دمنهور شبراخيت

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن استمرارها في متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في المحافظة عبر مبادرة "حياة كريمة"، مع التركيز على مشروع رفع كفاءة طريق دمنهور شبراخيت الذي يبلغ طوله 12 كيلومترًا. جاء ذلك ردًا على شكاوى عدد من المواطنين بسبب بطء عمليات التنفيذ التي أثرت سلبًا على حركة المرور، حيث يتم الآن وضع الطبقة الرابطة بعد إنجاز تسوية الأرض ووضع الطبقة الأساسية من الأسفل.

يحظى طريق دمنهور شبراخيت بأهمية كبرى للقيادة التنفيذية بمحافظة البحيرة نظرًا لكونه شريانًا حيويًا يؤثر على حركة المواطنين والتجارة المحلية.

قامت عازر، بعد توليها المنصب وحلف اليمين الدستورية، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتحسين حركة النقل والمرور بالمحافظة.