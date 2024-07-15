انطلقت المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2024 والتي تجمع منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، بعد تأخير دام لـ 80 دقيقة بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها ملعب محيط ملعب «هارد روك» في مدينة ميامي الأمريكية.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا في الثالثة فجر اليوم الإثنين، ولكن اللجنة المنظمة قررت تأجيلها أكثر من مرة، بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها محيط ملعب هارد روك

واقتحمت جماهير منتخب كولومبيا ملعب هارد روك، من أجل حضور المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعي منتخب كولومبيا، الذين ارتدوا اللونين الأصفر والأحمر المميز لقميص الفريق، وهم يقفزون فوق الحواجز الأمنية بالقرب من المدخل الجنوبي الغربي للملعب الواقع بمدينة ميامي الأمريكية بولاية فلوريدا، ويمرون أمام ضباط الشرطة والحاضرين في الاستاد، فيما تم سماع صراخ في الخلفية.

وشوهدت مجموعة من الأشخاص يتلقون العلاج الطبي ويطلبون الماء في ظل درجات الحرارة المرتفعة في جنوب فلوريدا، فيما تمكن الضباط من دفع الجماهير خلف البوابات السوداء وإغلاق المداخل حتى لا يتمكن أحد من الدخول.