 متحدث الحكومة: مدبولي وجه المحافظين بالتواجد في الشارع وحل مشاكل المواطنين بصورة يومية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث الحكومة: مدبولي وجه المحافظين بالتواجد في الشارع وحل مشاكل المواطنين بصورة يومية

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:17 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:17 م

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي وجه خلال اجتماعه بالمحافظين أمس؛ بضرورة التواجد الميداني في الشارع بصورة مستمرة ، والتفاعل المباشر مع المواطنين وحل مشاكلهم بصورة يومية.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين، إلى توجيهات «مدبولي» للمحافظين؛ بأهمية متابعة مختلف الملفات ذات الأولوية للمواطنين، لا سيما ضبط أسعار السلع في الأسعار وزيادة المعروض من السلع، ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات، بالإضافة إلى التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد أن رئيس الوزراء سيقيم أداء المحافظين بشكل مستمر، فيما يتعلق بتنفيذ التوجيهات، مشددا أن هذا النمط من التفاعل مع المواطنين سيستمر خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق منفصل، أكد «الحمصاني» أنه سيتم إنهاء أزمة الكهرباء بشكل نهائي بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم وقف «تخفيف الأحمال» خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري لحين انتهاء فصل الصيف.

وأشار إلى أن الحكومة ستتابع بشكل دقيق استهلاك الكهرباء بعد انتهاء فصل الصيف، مع العمل على توفير كافة الموارد اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مؤكدا التزام الحكومة بإنهاء أزمة تخفيف الأحمال بشكل نهائي مع نهاية العام الجاري

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