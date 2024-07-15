وزير خارجية الأردن: الحرب على غزة استمرت لوقت أطول مما ينبغي ويجب وقفها

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي لسياسية التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، على هامش الاجتماع الـ15 لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي في بروكسل، الاثنين.

وأوضح الصفدي، أنه تمت مناقشة الدعم الأوروبي للأردن، ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة، مقدما شكره للاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وذلك حسبما نشرته فضائية «المملكة».

ونوه أن «الأردن دائما في قلب الأزمات الإقليمية ما أثر بشكل كبير عليه اقتصاديا»، مشددًا على أن الأردن ملتزم بتوفير حياة لائقة للاجئين، لكنه لن يغفل عن ضرورة عودتهم إلى بلدانهم.

ولفت إلى أن «أي انخفاض في دعم اللاجئين سينعكس على قدرة الأردن على تقديم الحياة التي يستحقها اللاجئون».

وفيما يتعلق بالحرب على غزة، قال الصفدي، إن «الحرب على غزة استمرت لوقت أطول مما ينبغي وعلينا أن نعمل على وقفها».



