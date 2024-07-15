تلتزم إندونيسيا بزيادة المساهمات الطوعية المنتظمة بواقع 2ر1 مليون دولار، لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كأحد أشكال الدعم الملموس لعملها مع اللاجئين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الاندونيسية، اليوم الاثنين، عن الخارجية الإندونيسية قولها في بيان مكتوب صدر أمس: "أعلنت الحكومة الإندونيسية عن التزام جديد في صورة زيادة المساهمات الطوعية المنتظمة بواقع 2ر1 مليون دولار سنويا بداية من عام 2024".

وقالت الوزارة إن الممثل الدائم لجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، السفير أرماناتا ناصر، ألقى البيان في "مؤتمر التعهدات" الخاص بالأونروا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 12 من يوليو الجاري.

وبالإضافة إلى الوعد بزيادة المساهمات السنوية، تلتزم إندونيسيا بتقديم منحة بقيمة 2 مليون دولار للمساعدة في تلبية الاحتياجات في "مناشدة الأونروا العاجلة" خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر من عام 2024.