نتنياهو يدعي التزام إسرائيل بالحفاظ على جنوب غرب سوريا منزوع السلاح

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ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الهدف من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على سوريا صباح اليوم هو "الحفاظ على جنوب غرب سوريا منطقة منزوعة السلاح وحماية الدروز".

جاء ذلك في كلمة لنتنياهو أثناء تفقده لواء مشاة "الحشمونائيم" وسط إسرائيل، المخصص لاستيعاب جنود "الحريديم"، بثها مكتبه الإعلامي على منصة " إكس".

وقال نتنياهو: "نعمل في سوريا (بمنطقة السويداء) منذ الصباح ولدينا التزام بالحفاظ على منطقة جنوب غرب سوريا كمنطقة منزوعة السلاح على حدود إسرائيل".

وتابع: "لن نسمح بالعودة إلى وضع يقيمون فيه لبنان ثانية في سوريا"، في إشارة إلى "حزب الله" المسلح.

وأضاف: "إننا ملتزمون بحماية السكان الدروز ونقوم بذلك عبر عمليات قوية، وآمل ألا نضطر للعمل أكثر".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" رصد غارات إسرائيلية على السويداء، دون تقديم تفاصيل أخرى بالخصوص.