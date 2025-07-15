الدفاع المدني بغزة: 18 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية على القطاع

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل استشهاد 18 فلسطينيًّا على الأقل، في غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية الاسرائيلية في القطاع.

وقال بصل في تصريحات لوكالة فرانس برس، إنّ طواقم الجهاز نقلت 18 شهيدا على الاقل وعشرات الإصابات منذ فجر اليوم في غارات جوية إسرائيلية على القطاع.

وأضاف ان بين الشهداء 6 سقطوا في استهداف غارة جوية إسرائيلية لخيمة في حي الرمال في مدينة غزة.

واستشهد ثمانية آخرون في غارتين جويتين شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على منزلين غرب مدينة غزة، بحسب بصل.

كما أشار إلى نقل شهيدتين و13 إصابة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشاكوش في رفح قرب نقطة توزيع المساعدات الأمريكية.

ومن بين الشهداء القيادي في حركة حماس محمد فرج الغول، بحسب بيان للحركة.

وقالت الحركة في بيانها إنها تنعي النائب في المجلس التشريعي، ورئيس اللجنة القانونية فيه، ووزير العدل الأسبق في الحكومة الفلسطينية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 58,479 شهيدا و139,355 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأفاد البيان بأن حصيلة الشهداء منذ 18 مارس ارتفعت إلى 7565 شخصا، أي عندما استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد أن انهارت هدنة هشة استمرت شهرين.