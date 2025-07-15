إصابة 16 على الأقل جراء سقوط حطام طائرات مسيرة في منطقة فورونيج الروسية

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أعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء، إصابة 16 شخصا على الأقل جراء سقوط حطام طائرات مسيرة في مدينة فورونيج الواقعة في غرب روسيا.

وقال الحاكم ألكسندر جوسيف إن معظم الحالات كانت عبارة عن جروح ورضوض ناجمة عن الشظايا.

وأضاف جوسيف، في منشور عبر تطبيق تليجرام، "لكن هناك أيضا إصابات من نوع مختلف وحالات خطيرة"، مشيرا إلى أن "رجلا في غيبوبة، وآخر يعاني من إصابة في الرئة".

وتضررت عدة شقق في مبان سكنية بوسط المدينة، بالإضافة إلى منازل عائلية في إحدى الضواحي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان إنه تم إسقاط معظم الطائرات المسيرة فوق منطقة بيلجورود الحدودية، فضلا عن 12 طائرة مسيرة فوق منطقة فورونيج.

وتشن كييف هجمات باستخدام طائرات مسيرة في عمق الأراضي الروسية، في إطار دفاعها ضد الغزو الروسي الشامل.