أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن العام الحالي 2025 يشهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى ضخ استثمارات حكومية تقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات، في إطار خطة طموحة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ "الشروق"، إن قطاع الكهرباء شهد إنفاق ما يقرب من 160 مليون جنيه خلال العام الحالي فقط، لتحديث الشبكات وتدعيم المحولات وأعمال الإحلال والتجديد، بما يضمن استقرار الخدمة وتحسين الجهد الكهربائي في القرى والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وفيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات المياه التي كانت متوقفة منذ سنوات، كما تم الانتهاء من توسعة محطات معالجة ودخول شبكات صرف جديدة الخدمة في عدة قرى محرومة، ضمن استثمارات تجاوزت 600 مليون جنيه في هذا القطاع خلال 2025.

وأضاف: “العام الحالي أيضًا شهد تقدمًا كبيرًا في خدمة الغاز الطبيعي، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز لعدد من القرى الجديدة ضمن خطة التوسع في المناطق الريفية، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى أكثر من 300 ألف مشترك منزلي، وتم تشغيل الخدمة في 7 مخابز جديدة و3 مصانع إضافية ضمن خطة دعم الاقتصاد المحلي.”

وحول قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، أشار المحافظ إلى استمرار العمل على استكمال مشروعات الكابلات الفايبر ضمن مبادرة التحول الرقمي، وتم مد أكثر من 1200 كيلومترا كابلات فايبر جديدة خلال 2025، فضلًا عن توصيل الخدمة لعدد من المدارس والمباني الحكومية، في إطار خطة ربط كافة الجهات الحكومية إلكترونيًا، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ: "نسابق الزمن لتنفيذ مشروعات البنية التحتية باعتبارها الأساس لأي تنمية حقيقية، ونلتزم بتوفير خدمات عصرية للمواطن في كل قرية ومدينة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.”